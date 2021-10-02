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Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Behçet Gümüşdere (75), haber alamayan komşularının ihbarıyla eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Behçet Gümüşdere (75), haber alamayan komşularının ihbarıyla eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Karasu'ya bağlı Yalı Mahallesi Akasya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Behçet Gümüşdere'den dün geceden beri haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, balkon kapısından eve girince Gümüşdere'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gümüşdere'nin öldüğü belirlendi. Rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Behçet Gümüşdere'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.


Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Komşuları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
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