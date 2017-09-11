Komşu Kapısı Can Kapısı" Sergisi Açıldı

15. İstanbul Bienali'nin "Komşu" etkinlikleri kapsamında, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından düzenlenen, "Komşu Kapısı Can Kapısı" adlı karma fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.



Vakfın Beyoğlu şubesinde açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan proje koordinatörü Dalia Maya, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nin geçen yıl Karaköy'den Beyoğlu'na taşındığını söyledi.



Maya, müzenin farklı etkinliklerle geniş kitlelere hitap etmesini istediklerini belirterek, "Müze buraya taşındıktan sonra kültürümüzü, tarihimizi tanıtmak, etkileşimleri ve paylaşımları göstermek istiyorduk. Çünkü bir müze ancak ziyaretçisiyle gerçek bir müze olur. Burada daha interaktif, geniş kapsamlı, paylaşımcı görünen ve İstanbul'un kültür hayatında yer eden bir müze yaratmayı hedefledik." dedi.



Bienal'in "İyi Bir Komşu" temasına da değinen Maya, dikkati çekici bir konunun işlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Etkinliklerde insanların 'Gelebilir miyiz, kapınız bize açık mı?' şeklindeki sorularıyla karşılaşıyorduk. Biz de dedik ki kapalı zannedilen kapımızı bir de böyle bir etkinlikle açalım. Serginin başlığı, 'Komşu Kapısı Can Kapısı' fikri de böyle doğdu. Bir buçuk ayda hem bir sergi hem bir katalog hazırladık."



Serginin küratörü Rubi Asa ise sergide 12 fotoğraf sanatçısından 100 eserinin yer aldığını aktardı.



Asa, komşuluğun önemine değinerek, şunları kaydetti:



"İyi bir komşuyu arar olduk. Kaybeder olduk. Onun için komşuluk teması üzerine bir çalışma planladık. Bu çalışmayı da farklı alt kümelere böldük. Kültürel paylaşım, geleneksel komşuluk ilişkileri ve sosyal dönüşümler. Bunlar hep komşuluğu etkileyen faktörlerdir. Onun için konularımızı bu yönde araştırmalar yaparak, kaybettiğimiz değerler üzerine kurarak fotoğraflamaya çalıştık."



Eserler, Nostalji, Geleneksel Komşuluk, Kültürel Paylaşım, Başkalaşım-Yitirilen Değerler, Dönüşüm-Kaybolan Komşuluk, Dayanışma ve Umut başlığı altında 7 bölümde sergileniyor.



Fotoğrafları sergide yer alan sanatçılar arasında Rubi Asa'nın yanı sıra Bilal Akar, Berge Arabian, Mıgırdiç Arzivyan, Hakan Cırcır, Kemal Eskenazi, Henri Kandiyoti, Abdulkadir Karataş, Nikolaos Manginas, Alberto Modiano, Jil Pardo ve Emine Ülkerim bulunuyor.



Sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek.