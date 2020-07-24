Komşu dehşeti... Kavga ettiği komşusundan şikayetçi olmadı cinayete kurban gitti Komşu dehşeti.

Komşu dehşeti... Kavga ettiği komşusundan şikayetçi olmadı cinayete kurban gitti

EDİRNE - Edirne'de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki Erhan Mermi hayatını kaybederken, yeğeni yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

İlk kavgada şikayetçi olmadı

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde yaşayan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere karakola getirilen iki aile birbirlerinden şikayetçi olmayınca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla salıverildi.

Yaralılardan biri öldü, biri yaşam savaşı veriyor

İlerleyen saatlerde iki aile arasında tekrar çıkan tartışmada şüpheli G.Y komşusu 38 yaşındaki Erhan Mermi'yi ve yeğeni D.M'yi silahla vurup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlarla hastaneye kaldırılan Erhan Mermi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yeğeni D.M'de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Ölüm haberini duyunca, şüphelinin evini taşladılar

38 yaşındaki Erhan Mermi'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirerek şüpheli G.Y'nin evini taşladılar. Gün boyunca çevik kuvvet ve asayiş ekipleri olay yerinde tedbir alarak öfkeli kalabalığın eve yaklaşmasına izin vermedi.

Kısa süre sonra yakalandı

Olayı gerçekleştiren şüpheli G.Y. ise kısa süre sonra Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA