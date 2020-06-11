Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn: Kurtarma Fonu'yla Avrupa ekonomisine yatırım yapıyoruz
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Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn: Kurtarma Fonu'yla Avrupa ekonomisine yatırım yapıyoruz

Avrupa Birliği Covid-19 salgını nedeniyle tarihi bir duraklamayla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, 2021 – 2027 arası dönem için, bir kurtarma fonu da içeren bütçe teklifinde bulundu.

11.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:02

Avrupa Birliği Covid-19 salgını nedeniyle tarihi bir duraklamayla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, 2021 – 2027 arası dönem için, bir kurtarma fonu da içeren bütçe teklifinde bulundu.View on euronews

Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn: Kurtarma Fonu'yla Avrupa ekonomisine yatırım yapıyoruz
Kaynak: Euronews.com

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