Komisyon toplantısında Ayvacık Belediyesi'ne eleştiri
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Komisyon toplantısında Ayvacık Belediyesi'ne eleştiri

Komisyon toplantısında Ayvacık Belediyesi'ne eleştiri -Ayvacık Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ni kiraya vermesi teklifi muhalefetin tepkisini çekti -Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda Ayvacık...

14.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:59

Komisyon toplantısında Ayvacık Belediyesi'ne eleştiri

-Ayvacık Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ni kiraya vermesi teklifi muhalefetin tepkisini çekti

-Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda Ayvacık Belediyesi tarafından ilçedeki Millet Bahçesi'nde bulunan işletme alanlarının 3. şahıslara kiralanması teklifi bazı meclis üyeleri tarafından eleştirildi. Millet Bahçesi'ndeki yapıların 3. kişilere kiralanma maddesi oy çokluğu ile kabul edilerek, meclise havale edildi.

'Saklı Cennet' olarak adlandırılan Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı'nın talimatına binaen açılan 'Ayvacık Millet Bahçesi'nin belediye tarafından özel bir firmaya kiralanması vatandaşlar tarafından tepki çekmişti. Samsun Büyükşehir Belediyeyi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda Ayvacık Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde yer alan işletmelerin 3. şahıslara kiralanması için yetki istediği gündem maddeleri muhalif meclis üyeleri tarafından eleştirilerek, reddedildi.

"Millet Bahçesi milletin olmalı"

Millet Bahçesi'nde yer alan yapıların özel sektöre kiralanmasının ardından vatandaşlar açısında çok pahalandığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, "Vatandaşlar burada daha önceden 500 TL ile düğününü yaparken, Ayvacık Belediyesi burayı hemen özelleştiriyor. İhaleyi alan kişi de geçen dönem belediye başkan yardımcısının yakını ve şimdiki meclis üyesi bir arkadaşımızın kardeşi olarak dikkat çekiyor. Düğün yapmak isteyenlerin maliyeti de bir anda 5-6 bin TL'ye çıkıyor. Vatandaş şu anda Millet Bahçesi'nin kiraya verilmesi olgusunu doğru karşılamıyor. Bu şekilde de 3. bir şahsa burası verilecekse, biz orada tesisleri Ayvacık halkının hizmetine daha da kolay erişilsin diye yapıyoruz. Yoksa birilerine kar sağlamak amacıyla yapılmıyor. Burayı alan kişiler siyasi kişilerin yakını ise bu da sorgulanmalı. Bu yapılan olay doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu işlemleri şikayet etmek için de imza toplanıyor. Millet Bahçesi'nin kiraya verilmesini doğru görmüyorum. Orayı milletin kullanması lazım, uygun kullanması lazım. Ana tema buydu. Ana temadan da uzaklaştırıldığı görülüyor. Ayvacık'taki bu olaylar disipline edilene kadar, bu maddeyi askıda bekletelim. Aynı şekilde orada bir kafe de var. O da Ayvacık Belediyesi tarafından kiraya verilmiş. Onu alan kişi de siyasi kişilere yakın birisi. Buralar madem kiraya verilecek, ilçe belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden neden devralıyor. Buralar 3. şahıslara kiraya verilecekse, biz buradan ihale usulü ile verelim. Böylece burayı da hak eden Şahıslar alır" dedi.

"Belediye Başkanı kamuoyunu aydınlatacaktır"

Söz konusu özelleşme ile alakalı gerekli açıklamanın Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı tarafından mecliste verileceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Konu hakkında pek bir bilgim yok. Hangi işletme olursa olsun, bunda vatandaşın istifadesi esastır. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde olup da devrettiğimiz bir yer söz konusuysa bu yerle ilgili karar noktasındaki karar vericilik yetkisinin bizden kaldırmıyoruz. Karar verici organ Büyükşehir Belediyesi. Gerek düğün salonları olsun gerekse diğer hizmet yerleri olsun bütün bunlar vatandaşların istifade ettiği yerlerdir. Doğal olarak da bu yerlerde faaliyet gösterecek olan belediyeler ya da 3. şahıs işletmeler, hizmet almak isteyen insanlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmeti sunabilmek için bu işler yapılıyor. Dolayısıyla görüşlerinize saygı duymakla beraber, böyle bir bakışın da olduğunu söylemek istiyorum. Meclis toplantısında Ayvacık Belediye Başkanımız da bu bahsedilen konular hakkında daha sağlıklı cevap verecektir. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında olacaktır" diye konuştu.

Komisyonda ayrıca 43 madde görüşüldü. Komisyonda onaylanan maddeler, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. Gündem maddeleri Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülüp, karara bağlanacak.

Komisyon toplantısında Ayvacık Belediyesi'ne eleştiri

Kaynak: İHA

Manşet

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