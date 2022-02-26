Komedyenlikten devlet başkanlığına! Son günlerde sık sık gündeme gelen Vladimir Zelenskiy kimdir?

Vladimir Zelenskiy, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kiev İktisat Fakültesi'nde aldığı hukuk eğitimi sırasında "95 Kvartal" adlı komedi grubunu kurdu. Çocukluktan beri komediye ilgisi olan Zelenskiy tiyatro alanında başarılı olunca televizyon programları yapmaya başladı.

HALKIN HİZMETKARI ZELENSKİY

2014 yılında yaşanan Donbass olayları sırasında senaryosunu kendi yazdığı Halkın Hizmetkarı adlı komedi filminde oynayan Zelenskiy, Vasiliy Goloborodko adında bir karaktere hayat veriyordu. Filmde aniden siyasete atılan Vasiliy ilginç bir şekilde siyasette başarılı oluyordu. Kendisi de bir kaç yıl sonra, onun tecrübesizliğinden faydalanmaya çalışan rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu koltuğundan edecekti. 2019 yılının Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonucunda yüzde 73 oy oranı alan Vladimir Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanı seçildi.

ZELENSKİY'İN DONBASS SORUNU TUTUMU

Vladimir Zelenskiy başkan olduktan sonra en büyük vaatlerinden biri olan Rusya ile yaşanan Donbass sorununu çözmeye çalıştı. Önce bir uzlaşma denedi. Rusya ile esir değişimi ve Minsk anlaşmaları olarak bilinen barış sürecinin bazı maddelerinin uygulanması konusunda görüşmeler yaptı. Gerçekleşmesi beklenen uzlaşma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrolündeki doğu bölgelerinde yaşayanlara Rus pasaportu verme kararıyla askıya alındı. Devlet adamı olarak politik durumlara ağırlığını koyamamakla eleştirilen Zelenskiy'nin bu eksikliği yine siyasi tecrübesizliğine dayanıyordu.

SİYASETİ OLİGARKSIZLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİ

Vladimir Zelenski'ye belki de başkanlık yolunu açan vaatlerden biri olan "siyaseti oligarksızlaştırma" hareketinde başarılı olamadı. Milyarder Ukraynalıları siyasetten uzaklaştıramayan Zelenskiy, bu konuda da halk nezdinde başarısız olarak görüldü.

PANDORA'NIN KUTUSUNDAN ZELENSKIY ÇIKTI

2021 yılının Ekim ayında sızan Pandora belgelerinde dünyanın en zengin siyasetçilerinin servetleri sızdırılmıştı. Milyonlarca sızan belgelerin içinde Zelenskiy de çıkarken düşük vergili ada ülkelerinde ailesinin banka hesaplarının yer aldığı görülmüştü. Sızan belgeler hakkında açıklamalar yapan Başkan Zelenskiy ailesinden herhangi birinin vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığını kabul etmediğini vurguladı.