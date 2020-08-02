Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle "maske" uyarısı
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Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle "maske" uyarısı

Komedyen ve sinema oyuncusu İsmail Baki Tuncer, çocukları, Kurban Bayramı dolayısıyla maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda Barış Manço'nun sesini taklit ederek uyardı.

02.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:01

Komedyen ve sinema oyuncusu İsmail Baki Tuncer, çocukları, Kurban Bayramı dolayısıyla maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda Barış Manço'nun sesini taklit ederek uyardı.

Merhum sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısından uyarlama yaparak hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaşan Tuncer, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklara da görevler düştüğünü söyledi.

Çocukların, tedbirlere uyma konusunda duyarlı olduğunu gözlemlediğini belirten Tuncer, "Kendi çocuklarımdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Daha titiz ve daha dikkatliler. Yetişkinler olarak bizim çocukları örnek almamız gerekiyor." dedi.

Tuncer, bu bayramın fiziksel mesafelerle geçmesi gerektiğini belirtti.

Hazırladığı videoyla ilgili bilgi veren Tuncer, şöyle devam etti:

"Barış ağabey, tüm dünya çocuklarına seslenebilmeyi başarmış önemli bir sanatçıydı. Onun sesini taklit ederek çocuklara 'Bugün bayram olabilir ama en yeni maskelerimizi takıp sokağa çıkalım.' demek istedim. Hayatı normalleştirmek istiyorsak, bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle kucaklaşmak istiyorsak maskemizi takalım. Evet, büyüklerimize sarılamadık, sarılmamalıyız da. Çünkü özellikle çocuklar taşıyıcı olabiliyor. Yaşlılarımız bizim kıymetlilerimiz. Sabır denilen şey de şu an için koronavirüs salgınının ilacı. Gelecek bayramlarda sarılalım. Fakat bu da bizim elimizde. Sarılmak istiyorsak bugün maskemizi takmak zorundayız."

Tuncer, videonun sonunda, maskelerini takan çocuklara Barış Manço'nun sesiyle 10 puan verdiğini dile getirdi.

İsmail Baki Tuncer, "Geleceğimiz olan çocuklar, bugün bizim geleceğimizi kurtarma görevini üstlendi. Onlar kurallara daha çok uyarsa hayat tekrar güzelleşecek. Hepsinin gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle 'maske' uyarısı

Kaynak: AA

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