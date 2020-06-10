Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Demirci'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da örgütle irtibatının devam ettirdiği belirtildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Demirci hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme, 3 Mart 2020'deki karar duruşmasında Demirci'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Demirci hakkındaki hükmünün gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Demirci'nin, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda memur olarak atandıktan bir sonra bu görevinden istifa ederek sahne hayatına atıldığı, FETÖ'ye ait Dünya Radyoda program yapmaya başladığı ve örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı anlatıldı. Demirci'nin, 2015'de ABD'de bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği ve Gülen'e burada gösteri yaptığı ifade edildi.

Demirci'nin duruşmada verdiği ifadesinde, radyoda program yapmak dışında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, 2007'de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını söylediği ancak 2007 ile 2013 tarihleri arasında birçok kez örgütün düzenlediği etkinliklerde yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda, Demirci'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgüt üyeleri Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmaları olduğu, hakkında bulunan tanık beyanlarının da bu tarihten sonra da Demirci'nin örgütle irtibatının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Demirci'nin darbe girişiminden iki gün sonra sosyal medya hesabından bir kişiyle yaptığı yazışmalarına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"17 Temmuz 2016'da 'lanadamoladam' adlı kullanıcı ile yapmış olduğu yazışmalar incelendiğinde, sanığın 'lanadamoladam' adlı kullanıcıya hitaben 'tavsiyeniz var mı abi sanırım daha dikkatli olmak lazım bundan sonra' dediği, devamında 'çok şükür abim çok şükür ben telefon değiştirsem mi makinayı numarayı her şeyi var mı tavsiyeniz bundan sonraki süreç daha zorlaşacak gibi' şeklinde mesaj yazdığı, karşı tarafın ise 'iyi olur, çocukluk arkadaşın ne diyor Ercan Bey?' diye sorması üzerine, 'Ne diyecek? 'Şerefsizler senaryoyu yazdılar, oynadılar, bu millet mal' deyip küfür ediyo' şeklinde yazışmalarının olduğu görülmektedir. Sanık, cep telefonunu örgüt mensuplarınca kendisine ulaşılmasını engellemek amacıyla değiştirdiğini beyan etse de yukarıda belirtilen yazışmalarda sanığın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dahi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını devam ettirip yine örgüt mensuplarından aldığı tavsiye üzerine tedbir amacı ile telefon numarasını değiştirmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA