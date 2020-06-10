Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
10.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:05

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Demirci'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da örgütle irtibatının devam ettirdiği belirtildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Demirci hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme, 3 Mart 2020'deki karar duruşmasında Demirci'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Demirci hakkındaki hükmünün gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Demirci'nin, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda memur olarak atandıktan bir sonra bu görevinden istifa ederek sahne hayatına atıldığı, FETÖ'ye ait Dünya Radyoda program yapmaya başladığı ve örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı anlatıldı. Demirci'nin, 2015'de ABD'de bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği ve Gülen'e burada gösteri yaptığı ifade edildi.

Demirci'nin duruşmada verdiği ifadesinde, radyoda program yapmak dışında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, 2007'de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını söylediği ancak 2007 ile 2013 tarihleri arasında birçok kez örgütün düzenlediği etkinliklerde yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda, Demirci'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgüt üyeleri Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmaları olduğu, hakkında bulunan tanık beyanlarının da bu tarihten sonra da Demirci'nin örgütle irtibatının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Demirci'nin darbe girişiminden iki gün sonra sosyal medya hesabından bir kişiyle yaptığı yazışmalarına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"17 Temmuz 2016'da 'lanadamoladam' adlı kullanıcı ile yapmış olduğu yazışmalar incelendiğinde, sanığın 'lanadamoladam' adlı kullanıcıya hitaben 'tavsiyeniz var mı abi sanırım daha dikkatli olmak lazım bundan sonra' dediği, devamında 'çok şükür abim çok şükür ben telefon değiştirsem mi makinayı numarayı her şeyi var mı tavsiyeniz bundan sonraki süreç daha zorlaşacak gibi' şeklinde mesaj yazdığı, karşı tarafın ise 'iyi olur, çocukluk arkadaşın ne diyor Ercan Bey?' diye sorması üzerine, 'Ne diyecek? 'Şerefsizler senaryoyu yazdılar, oynadılar, bu millet mal' deyip küfür ediyo' şeklinde yazışmalarının olduğu görülmektedir. Sanık, cep telefonunu örgüt mensuplarınca kendisine ulaşılmasını engellemek amacıyla değiştirdiğini beyan etse de yukarıda belirtilen yazışmalarda sanığın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dahi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını devam ettirip yine örgüt mensuplarından aldığı tavsiye üzerine tedbir amacı ile telefon numarasını değiştirmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Haber
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Mariah Carey Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:11:00. #1.14#
title