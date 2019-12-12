Komedide has bir adam

12.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:53

Tahsin Hasoğlu'nun komedideki yükselişi günbegün artıyor. Komediye 10 yıl önce dijital platformlarda açtığı kanalda yayınladığı içeriklerle başlayan Hasoğlu, 'Başakşehir'in Tek Taraftarı', 'Gamsız Teknik Direktör Arif', 'Kafa 'Adam İrfan' tiplemeleriyle ünlendi.

Tahsin Hasoğlu, videolardan elde ettiği beğeni/ paylaşım etkileşimiyle dikkatini çektiği Gani Müjde ile tanışmasının ardından çalışmalarını profesyonel hale getirerek senaristlik ve oyunculuk yapmaya başladı. Çeşitli TV projelerinin senaryo ekibinde yazarlık yapan Hasoğlu, 2016 yapımı komedi filmi 'Bizans Oyunları' adlı sinema filminde rol aldı.

Birçok konuda 200'ü aşkın içerik hazırlayan Tahsin Hasoğlu'nun, özelikle futbol konulu mizah videoları ulusal TV kanallarında yayınlanırken milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından da büyük beğeni topladı. Yeni nesil komedyenler arasında seçkin bir konuma sahip olan Hasoğlu, dijital platformlarda komedide kazandığı başarıyı sahnelere de taşıdı. Hasoğlu'nun BKM Mutfak organizasyon iş birliğiyle sahnelediği stand up gösterileri büyük ilgi görüyor

Kaynak: Bültenler