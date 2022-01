Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir kişi, kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.

Olay, Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kombisinin arızalanması üzerine internet ortamından kombi bakım ve onarım servislerini araştırmaya başladı. Arama motorunda dolandırıcılar tarafından tuzak olarak kurulan bir internet sitesindeki numaraya ulaşarak bakım talep etti. Görüşmede şüpheli S.Z., kombi tamiri için mağdur olan M.K.'nin adresini alarak uygun fiyata pazarlık ederek anlaştı. Ertesi gün şüpheli S.Z.'nin yönlendirmesiyle şüpheliler E.G. ve B.Y., mağdur M.K.'nin evine giderek kombiyi tamir ediyor ve arızayı gideriyor gibi parça takıp çıkartarak bir süre sonra arızayı giderdiklerini belirtip pazarlık ettikleri fiyatın çok daha fazlasını talep ettiler ve evden uzaklaştılar. Kombideki arızanın devam ettiğini ve onarılmadığını gören M.K. polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri S.Z., E.G. ve B.Y. isimli şahısların toplamda 65 suç kayıtlarının olduğunu ve bu kayıtların genelinin aynı yöntem ile işlenen dolandırıcılıklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis tarafından yapılan operasyonla S.Z., E.G. ve B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA