Komandolarında katıldığı uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

DENİZLİ'nin Tavas ilçesi merkezli olarak 3 ilde, jandarmanın, komandoların da desteğiyle düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 53 kişiden 14'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 39 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında kendisini sosyal medyada Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin

belirlenmesinin ardından dün sabah, Denizli'nin Tavas ilçesi merkezli Muğla ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ve uyuşturucu arama köpekleri de katıldı. Özellikle Tavas ilçesi başta olmak üzere kırsaldaki Kızılcabölük ve Karahisar mahalleleri ile Denizli merkez, Muğla ve Erzurum'da belirlenen 70 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Komandolar güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri de evler de arama yaptı. Uyuşturucu arama köpekleri, Tavas ilçesindeki bağ evlerinin bahçelerinde uyuşturucu aradı. Yapılan aramalar da 4 kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca ile hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan ve kullanan 2'si öğretmen toplam 53 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 53 kişinin Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 39'u ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 14 şüpheli ise komandoların aldığı geniş güvenlik önlemleri altında jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında kendisini sosyal medyada Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı