KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI
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KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Komandolar Sagalassos Antik Kenti girişinde Harmandalı oynadı.

Komandolar Sagalassos Antik Kenti girişinde Harmandalı oynadı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu subay ve astsubay öğrencileri Okul Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ile Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Akdağ yamaçlarında kurulan, Pisidya bölgesinin Roma İmparatorluk döneminde en önemli şehirlerinden birisi olan Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi. Misafir gruba Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir ile Burdur Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören de eşlik etti.

Sagalassos gezisini bitiren subay ve astsubay adayları ellerinde Türk bayrakları ile komando marşı eşliğinde yerlerini aldıktan sonra antik kentin girişinde Harmandalı oynadı.

KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI
KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI
KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI
KOMANDOLAR HARMANDALI OYNADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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