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Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Demirören Haber Ajansı, Sayım Özmen - Güncel
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Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

BATMAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, düzenlenen törenin ardından terörden temizlenen Suriye'nin El Bab ilçesine gitti.

BATMAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, düzenlenen törenin ardından terörden temizlenen Suriye'nin El Bab ilçesine gitti.

Suriye'de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi. Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler duygu dolu anlar yaşadı. Mehmekçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar otobüslerle, Suriye'ye gönderildi.


Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Sayım Özmen - Güncel

Komando, El Bab, Suriye, TSK, Güncel, Haberler

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