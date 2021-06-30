Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
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Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

BATMAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 73 komando, Suriye'nin Resulayn kentine dualarla uğurlandı.

BATMAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 73 komando, Suriye'nin Resulayn kentine dualarla uğurlandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 73 komando, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekata katılmak üzere Resulayn kentine dualarla uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, Jandarma Bölge Komutanı Albay İsa Çakmak ve askerlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, Suriye'de görev alacak komandolara başarı dileklerinde bulunarak, şunları söyledi: "Biz Türkiye olarak hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne de saygılıyız, sonuna kadar bu tavrımız bellidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette ki kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Şu anda Suriye ülkesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk jandarması ve Türk polisi orada görev yapmakta, bu sayede güney sınırlarımız son denemde Kilis, Hatay, Şanlıurfa ilçeleri bu saldırılardan bertaraf edildi. Sadece bu değil ayrıca oradaki bölge insanın da huzurunu bizim güvenlik güçlerimiz sağlıyorlar. Orada yuvalanan terör örgütleri bölge halkına yapmış oldukları zulmü de yine barış gücümüz sağlamakta. Bugün uğurlayacağız 73 vatan evladı da Batman'dan oradaki görev gücüne destek olmak üzere gidiyor. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti askeri, polisi, jandarması gittiği her yerde nasıl güven huzur sağlıyorsa, sadece kendi devletinin güveni sağlamıyor, aynı zamanda gittiği yere huzur veriyorsa, oradaki insanın kalbini kazanıyorsa, Suriye'de de çok önemli işler yaptığını artık dünya görecektir."OĞULLA DUYGUSAL VEDALAŞMA

Suriye'nin Resulayn kentinde görev alacak Uzman Çavuş Muhammed Sarıtepe, 10 yaşındaki oğlu Serdar ile ayrılırken duygusal anlar yaşandı. Törenin ardından komandolar, kesilen kurbanlar ve yapılan dualarla Suriye'ye uğurlandı.

 


Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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