Komandoların Afrin'e Yemin Ederek Girdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Afrine yönelik Zeytin Dalı operasyonuna katılan komandolar, çatışma bölgesine tekbir ve komando yemini ederek gidiyor.

Afrin'e yönelik operasyonlar sürerken Fırat Kalkanı bölgesinden çekilen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen komandolar, Kilis Gülbaba mevkisinden Afrin'e gönderiliyor. Tam teçhizatlı komandolar yapılan ikmal ve desteğin ardından tekbir ve komando yemini eşliğinde çatışma bölgelerine yönlendiriliyor.

ÖSO'DA KOMANDOLARLA BİRLİKTE

Türk topraklarında alkış ve dualarla karşılanan askeri birlikler, harekatı başarıyla yürütüyor.

Görüntülerde, yemin ettiği görülen komandolara ÖSO mensuplarının da eşlik ettiği görülüyor.