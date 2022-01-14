Kolunu makinaya kaptıran işçi hayatını kaybetti

Uşak'ta kolunu iş makinasına kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Süleyman Baş (45) çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten kolunu makineye kaptırdı.Kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, ağır şekilde yaralandı. Çalışan işçilerin ihbarları sonrasında üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır kolu kopan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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