Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor
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Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor

Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyaretindeki koltuk krizinin yankıları sürüyor. Avrupa'da gündem yaratan skandalın ardından harekete geçen von der Leyen, bir daha böyle bir şeyin yaşanmasına izin vermeyeceğini söylerken, 1957 tarihinde kurulan Avrupa Birliği'nde ilk kez bir protokolün yeniden düzenlenmesi için adım atıldı.

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Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret sırasında yaşanan protokol krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa'yı sarsan skandalın ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ilk kez karşılaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bir daha asla böyle şeye izin veremem" dedi.

BİR İLK YAŞANIYOR

Bunun üzerine, AB'nin protokolünün yeniden düzenlenmesine başlandı. 1957 tarihinde kurulan AB'de ilk kez bir "Modus vivendi" (Geçici anlaşma) kararı alındı.

Buna göre, AB'nin protokol sistemi değiştirilecek ve bir daha benzer sorunların yaşanmaması için, Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı, aynı protokol kurallarına tabi olacak. Ya da, bir uygulama geleneği oturtulacak.

5 MADDELİK YENİ ANLAŞMA

Ankara'da, Michel'in protokol ekibi tarafından kanepeye sürülen ve "Ee, şeyyyy" diyerek ayakta kalan Ursula von der Leyen, bu krizden şimdi büyük bir zafer çıkarmaya hazırlanırken, komisyon, konseye yeni protokol ile ilgili önerilerini sundu.

Ancak bunun kabul edilemeyeceği ve komisyonun önerilerinin, konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle kabul görmedi. Konsey ile komisyon arasında şimdi beş maddelik bu yeni düzenlemenin tartışılacağı açıklandı.

KONU TARTIŞILACAK

Bu arada, "O olaydan sonra geceleri uyuyamadım" diyen konsey başkanı, Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli temsilcilerle yapacağı görüşmede, bu olaydan duyduğu pişmanlığı bir kez daha dile getirecek. Konu ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda da tartışılacak.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şaşkınlıkla ayakta kalmıştı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan kanepeye oturmak zorunda kalmıştı. Yaşanan olay gündeme "koltuk krizi" olarak geçerken, Michel, von der Leyen'i ayakta bırakan nezaketsizliği nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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