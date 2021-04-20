'Koltuk krizi': Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'e göre, Ankara'daki koltuk krizinin nedeni AB kurumlarının gizli rekabeti

Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ankara'da yaşanan "koltuk krizinin", halefi Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekipleri arasındaki gizli rekabetin ve "siper savaşının" sonucu olduğunu söyledi.

Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ankara'da yaşanan "koltuk krizinin", halefi Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekipleri arasındaki gizli rekabetin ve "siper savaşının" sonucu olduğunu söyledi. Juncker, iki liderin, ekipleri arasındaki bu çekişmenin önüne geçememesi durumunda, AB'nin tepesinde işleyişin çökebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun 2014-2019 yılları arasında başkanlığını yürüten ve görevi Ursula von der Leyen'e devreden Juncker, Ankara'da yaşanan krizi Hollanda Televizyonu'na (NOS) değerlendirdi.

Juncker'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşmede Ursula von der Leyen'e koltuk ayrılmaması, tamamen AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu görevlilerinin arasındaki çekişmeden kaynaklandı.

Lüksemburglu politikacı, Michel ve von der Leyen'in birbirleriyle daha fazla konuşarak, Komisyon ve Konsey arasındaki gizli rekabetin önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

"Aksi halde işleyiş çöker" diyen Jean-Claude Juncker'e göre, AB dış politikasını oluşturan bu işleyişle ilgili olarak, "Protokole göre, Avrupa Konseyi Başkanı bir numara, Komisyon iki numara. Bu beni hiç rahatsız etmedi" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, AB Konseyi Başkanları Herman van Rompuy ve Donald Tusk ile birlikte çalışan Juncker, 25 Mayıs 2017'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

2017'de yan yana görüntü

Tusk ve Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturmuşlardı.

Juncker, iki ayrı komisyon ile de çalışmanın her zaman kolay olmadığını ancak birbirleriyle konuşarak farklılıkları giderdiklerini anlattı.

İki AB lideri Michel ve von der Leyen'in zaman zaman aynı kapıdan geçmekte zorlanan bir görüntü çizdiklerine işaret eden Juncker, etkili bir AB dış politikası için, yetkililerin ne yaptığına bakılmaksızın bir ekip halinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Liderler arasındaki iyi ilişkinin, belirsizlik durumunda sorunları çözmeye yaradığını söyleyen eski AB Komisyonu Başkanı, "ABD'de başkanlar Barack Obama ve Donald Trump ile anlaşmıştım, her zaman kimi arayacaklarını tam olarak biliyorlardı. Genellikle ikimizi de aradılar" diye konuştu.

'Biri diplomasiden, biri dış ticaretten sorumlu'

Juncker'e göre, Avrupa Komisyonu Başkanı dış ticaret, AB Konseyi Başkanı da diplomasiden sorumlu ve her ikisinin de AB'nin çıkarları açsısından birbirlerine ihtiyaçları var.

Ankara'da yaşanan koltuk krizi sonrasında, Ursula von der Leyen, Charles Michel ile 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş; temsil ve yetkilerin eşit paylaşımı konusunda 5 maddelik bir öneri sunmuştu.

AB Konseyi, dış politika görüşmelerinde eşit koltuk önerisini kabul ediyor ancak Komisyon'un dış politikada söz sahibi olmasını istemiyor. Michel ve ekibi, "Avrupa Komisyonu kurallara uymalı ve dış politika konularını Konsey'e bırakmalı" diyor.

'Cinsiyetçilik' tartışmalarına yol açmıştı

AB Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 6 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme sırasında yaşanan koltuk krizi, "cinsiyetçilik" tartışmalarına yol açmıştı.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sonrası Batı medyası ve kamuoyu, Türk protokol görevlilerini, AB'nin kadın liderine karşı ayrımcı davranmakla suçlamıştı.

Ancak kısa süre sonra koltuk krizinin, Michel ve von der Leyen'in ekipleri arasındaki rekabet ve çekişmeden kaynaklandığı ifade edildi.

Ursula von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol görevlilerini önceden Ankara'ya göndermemesi üzerine, oturma düzenine Charles Michel'in ekibi karar vermişti.