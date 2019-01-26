Kolorektal Kanserlerde Temel Tedavi Cerrahi"

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Vafi Atalay, kolon kanserini teşhis etmenin zor olmadığını, gaitada gizli kan, muayene, kolonoskopi ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak teşhis ve evreleme yapılabileceğini belirterek, kolorektal kanserlerde temel tedavinin cerrahi olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, kolon kanseri teşhisi konulduktan sonra yapılacak sınıflandırmayla tedavi şeklinin belirlendiğini aktardı.

Vafi Atalay, kolon kanserinde, 50 yaşın üzerinde olmak, kolon polipleri, ailede kolon kanseri hikayesinin olması, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi kolonun enflamasyonu ile giden hastalıkların uzun yıllar devam etmesi, yüksek yağ oranı olan besinler tüketilmesi, düşük miktarda kalsiyum, folat ve lif alınmasıyla sigara kullanımının riski artırdığını vurguladı.

Tümörün, lokalizasyonu ve hastalığın evresi ile değişiklikler gösterebildiğini, genellikle özgül olmayan şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Atalay, şu bilgileri verdi:

"Mesela sağ kolon tümörleri genellikle kolon boşluğuna doğru büyür ve bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişikliğe yol açmaz. Ağrıya ve kanamaya yol açacak kadar büyüyebilirler. Kronik kan kaybına bağlı anemi çoğunlukla ilk belirtidir. Sol kolon tümörleri ise sindirim kanalını daraltıp kısmi tıkanıklıklara neden olur. O durumda tipik şikayetler kabızlık, dışkılama alışkanlığında değişiklik ve eğer kanser rektumun alt bölümünde ise şerit şeklinde dışkı gibi durumlar oluşabilir. Böyle bir durumda kırmızı renkli rektal kanamalar ve kilo kaybı görülebilir."

"Sigara ve alkol tüketilmemesi kolon kanseri riskini azaltıyor"

Doç. Dr. Vafi Atalay, "Kolon kanserini teşhis etmek zor değildir. Gaitada gizli kan, muayene, kolonoskopi ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak teşhis ve evreleme yapılır. Kolorektal kanserlerde temel tedavi cerrahidir. Kolorektal kanserlerin tedavisinde cerrahi yapılarak kanserli bağırsak çıkarılır, karaciğer gibi başka organlarda metastaz varsa ve cerrahi olarak çıkarılabilirse metastazlar da ameliyat ile alınır." ifadesini kullandı.

Erken evrede olmayan kolorektal kanserinde cerrahiye ilave olarak kemoterapi ve radyoterapi de uygulanabileceğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Zamanında tarama, yani şikayeti ve konuya ilişkin aile öyküsü olmayan bireyler için 50 yaşında tercihen kolonoskopi yapılmasını veya en azından gaitada gizli kan bakılmasını öneriyoruz. Aile öyküsü olanlar için daha erken yaşta kolonoskopi yapılması önemli bir etken. Ayrıca liften, meyve, sebzeden zengin beslenme kanserden korur. Yağlı besinlerin azaltılması da koruyucudur. Sigara ve alkol tüketiminin olmaması da kolon kanseri riskini azaltmaktadır."

Kaynak: AA