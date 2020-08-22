Kolombiyanın eski lideri grafiti ile Joker'e benzetildi Cacerolo mahlası ile tanınan Kolombiyalı sanatçı, yaptığı grafiti ile ülke tarihindeki en tartışmalı siyasi liderlerden biri olan dolandırıcılık ve rüşvetle suçlanan, eski Başkan Alvaro Uribe Velez'i Batman filminin kötü karakteri Joker'e benzetti.

Cacerolo mahlası ile tanınan Kolombiyalı sanatçı, yaptığı grafiti ile ülke tarihindeki en tartışmalı siyasi liderlerden biri olan dolandırıcılık ve rüşvetle suçlanan, eski Başkan Alvaro Uribe Velez'i Batman filminin kötü karakteri Joker'e benzetti. Paramiliter bir grubun kurucu üyesi olmakla suçlanan Velez'in, sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği dava devam ediyor. Kaynak: AA