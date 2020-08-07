Kolombiya, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Kolombiya, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 939'a, Ekvador'da 5 bin 877'ye Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 2 bin 119'a yükseldi.

Kolombiya, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
07.08.2020 04:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 04:24

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 939'a, Ekvador'da 5 bin 877'ye Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 2 bin 119'a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 315 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 939'a, vaka sayısı 11 bin 996 artışla 357 bin 710'a ulaştı.

Böylece Kolombiya'da "salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" kayda geçti.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 38 artarak toplam 192 bin 355'e yükseldi.

Ekvador'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 877'ye ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı da 1671 artarak 90 bin 537'ye çıktı.

Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 119'a, vaka sayısı 830 artarak 54 bin 339'a ulaştı.

Kaynak: AA

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