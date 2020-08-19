Kolombiya'da şeker kamışı üretimi Kovid-19 sürecinde de devam ediyor - VİANİ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şeker kamışı üretim bölgesi drone detayı Şeker kamışı üretimi detaylar Üretici Miguel Darío Gonzáles ile röportaj VİANİ - Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletindeki Viani kentinde panela (şeker kamışı) üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de...
19.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:28
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şeker kamışı üretim bölgesi drone detayı
Şeker kamışı üretimi detaylar
Üretici Miguel Darío Gonzáles ile röportaj
VİANİ - Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletindeki Viani kentinde panela (şeker kamışı) üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de geleneksel yöntemlerle üretime devam etti.
Kaynak: AA