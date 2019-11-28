Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Bolivar meydanında toplanan protestocular Hippie Park'ta bir araya gelen müzisyenler Müzisyenlerden oluşan protestocuların enstrümanlarını çalması BOGOTA - Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının...

28.11.2019 03:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:45
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Bolivar meydanında toplanan protestocular

Hippie Park'ta bir araya gelen müzisyenler

Müzisyenlerden oluşan protestocuların enstrümanlarını çalması BOGOTA - 'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde karşıtı protestolar yedinci gününde de devam ediyor. Bogota'nın Bolivar meydanında toplanan halk gösteri düzenledi. Çoğunluğu müzisyenlerden oluşan göstericiler ise Hippie Park'ta bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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