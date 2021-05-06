Kolombiya'da gösterilere neden olan vergi reformuyla vatandaştan daha fazla vergi toplanması amaçlanıyor
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Kolombiya'da gösterilere neden olan vergi reformuyla vatandaştan daha fazla vergi toplanması amaçlanıyor

Kolombiya'da gösterilere neden olan vergi reformuyla vatandaştan daha fazla vergi toplanması amaçlanıyor
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Kolombiya'da vatandaşların sokaklara dökülmesine yol açan vergi reformuyla maaşlardaki vergi eşiğinin düşürülmesi, dolayısıyla gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYİH) daha fazla vergi toplanması amaçlanıyor.

Kolombiya'da vatandaşların sokaklara dökülmesine yol açan vergi reformuyla maaşlardaki vergi eşiğinin düşürülmesi, dolayısıyla gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYİH) daha fazla vergi toplanması amaçlanıyor.

Vergi reformu ayrıca ülkede şahıslara yönelik mevcut vergi imtiyazlarının birçoğunu ortadan kaldırmayı, işletmelere uygulanan vergilerin yanı sıra birçok üründe katma değer vergisini (KDV) artırmayı hedefliyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti, reformun, ülkenin mali durumu istikrara kavuşturmak için hayati öneme sahip olduğunu iddia ediyor.

Kolombiya hükümeti reformla gelecek 10 yılda ülke için fazladan 6,3 milyar dolar gelir etmeyi istiyor.

Reformdan aylık geliri yaklaşık 660 dolar ve daha yüksek olan Kolombiyalıların etkileneceği ifade ediliyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en düşük vergi gelirine sahip ülkelerden biri olan Kolombiya, 2020'de Kovid-19 salgının etkisiyle yarım yüzyıldaki en kötü ekonomik durgunlukla karşı karşıya kaldı, ülkede GSYİ yüzde 6,8 düştü.

Protestocular, gelir vergisinin artırılması dahil vergi reformunun, Kovid-19 salgını sırasında vatandaşı daha da yoksullaştıracağını savunuyor.

Kovid-19 salgını işgücünün yüzde 67'sini etkiledi

Kolombiya'da Kovid-19 salgını, 2020'de iş gücünün yüzde 67'sini etkiledi, inşaat, ulaşım ve turizm gibi birçok sektör durma noktasına geldi.

2020'de 50,4 milyon nüfuslu Kolombiya'da en az 1 milyon 450 bin kişi yoksullaştı, ülkede yoksulluk yüzde 3 arttı ve 2019'da yoksulluğun giderilmesi yönünde elde edilen kazanımlar büyük ölçüde tersine döndü.

Dünya Bankası verilerine göre, Güney Amerika ülkesinde 2020'de kişi başına düşen GSYİH 5 bin 389 dolar oldu.

Gösteriler

Kolombiya'da son bir haftada vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde 24 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 2 Mayıs'ta vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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