Kolide havasızlıktan ölen 4 piton, X-ray'de görüldü Antalya'da boyları yaklaşık 2'şer metre olan 4 yavru piton, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde

Antalya Otogarı'nda kaçak yollardan kent dışına koliyle çıkarılmak istenen, boyları yaklaşık 2'şer metre olan 4 yavru piton, X-ray cihazında fark edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edilen yılanların havasızlıktan öldüğü ortaya çıktı.

Olay, perşembe günü, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, otobüs firması çalışanı Y.U.'ya koli verip, "İçinde hayvan var, otogarda teslim alınacak" diyerek, nakliyeyle ilgili yardım istedi. Y.U.'nun teslim alıp, otobüse yerleştirdiği koli, Kalkan'dan Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geldi. Burada başka otobüs firması çalışanı M.A., koliyi otobüsten teslim aldı.

X-RAY'DE BÜYÜK YILAN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İzmir'e gönderilmek üzere X-ray'den geçirilen kolide, büyük yılan olduğu görüldü. Kutu muhafaza altına alınırken, polise ve DKMP Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kutuyu terminale sokmaya çalışan firma çalışanı M.A., sadece İzmir'e nakil için kutuyu aldığını, kimin gönderdiğini bilmediğini söyledi.

DKMP ekipleri tarafından kontrol edilen kutuda, boyları yaklaşık 2'şer metre olan 4 yavru piton olduğu; ancak havasızlıktan öldüğü tespit edildi. Ticareti ve hayvanat bahçeleri dışında bakımı yasak olan pitonları Kalkan Mahallesi'nden otobüse veren kişi tespit edilirken, 7 bin 967 liralık idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA