Kölelik Şiirleri VBKY'de Köleliğe karşı şiirle başkaldırı
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Amerika Birleşik Devletleri, Edebiyat, Güncel

Kölelik Şiirleri VBKY'de Köleliğe karşı şiirle başkaldırı

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan (VBKY) çıkan "Kölelik Şiirleri" Türkçe'de ilk kez okurla buluşuyor.

10.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:03
Kölelik Şiirleri VBKY'de Köleliğe karşı şiirle başkaldırı

ABD'li şair Henry Wadsworth Longfellow tarafından yazılan kitapta yer alan şiirlerle kölelik düzenine başkaldırılıyor. Yayımlandığı dönem bazı edebiyat çevrelerinin adını dahi anmaya çekindiği bu eser, Türkçe ve İngilizce olarak okurla buluşuyor.

ABD'li 19'uncu yüzyıl şairi Henry Wadsworth Longfellow'un 1842 yılında yayımlanan "Kölelik Şiirleri" şairin ses getiren çalışmalarının başında geliyor. VBKY'nin yayımladığı bu eser, yalnızca edebî değeriyle değil, kölelik sorununu dizelerine güçlü ve cesurca taşıması açısından da önemli bir konumda yer alıyor.

Harvard, İlahi Komedya, şiir kültürü…

Şair Longfellow ABD'de çok iyi bir eğitim gördü, Avrupa'da kaldığı yıllarda Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. 1829'da Amerika'ya döndükten sonra Harvard Üniversitesi'nde profesörlüğe başlayan Longfellow, hem şiirleriyle hem de İtalyan ozan Dante'nin üç ciltten oluşan "İlahi Komedya" isimli başyapıtını çevirmesiyle edebiyat çevrelerinden yakın ilgi gördü. Longfellow'un zaman içinde kazandığı büyük bilinirlik, ülkesinde şiirin statüsünün yükselmesini sağlarken Avrupa edebî kültürünün Amerikalı okurlara ulaşmasında da büyük rol oynadı.

Kitapta sekiz şiir yer alıyor

Longfellow, Almanya'da şair Ferdinand Freiligrath ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Önceden tanıdığı ve "David Copperfield" ile "Oliver Twist" gibi kült eserlerin de yazarı olan İngiliz Charles Dickens ile arkadaşlığını ilerleten Longfellow için kitapta şöyle söyleniyor: "Her iki edebî şahsiyetin toplumsal meseleler konusundaki yaklaşımlarından etkilenerek Amerika'ya dönüş yolculuğunu 'Kölelik Şiirleri'nin yazılışı için bir fırsata çevirdi. Bu gemi yolculuğu esnasında, kitabı oluşturan sekiz şiirin yedisini yazmıştı." İçerik açısından melodramatik bir eser olan kitap, yayımlandığı dönem köleliğin kaldırılmasını isteyen okurları memnun ederken kölelik destekçileri tarafından büyük tepki çekmiştir.

Kaynak: Bültenler

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