Koleksiyoncu Kadın Filmi
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Adrien, nişanlısı Londra'ya gittikten sonra tatilini St Tropez'deki büyük bir evde manastır hayatıyla deneyler yaparak geçirmeye karar verir. Ancak villada zaten iki kişi var: sanatçı arkadaşı Daniel ve aşıkları toplayan ve gecenin her saatinde eve gelen bir kadın olan Haydée...
Yönetmen: Éric Rohmer
Senaryo: Éric Rohmer, Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle
Oyuncular: Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle, Alain Jouffroy, Mijanou Bardot, Annik Morice, Dennis Berry, Seymour Hertzberg, Néstor Almendros, Patrice De Bailliencourt, László Benkö, Anne Dubot
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: La collectionneuse
Yapımcı Firma: Les Films du Losange
Yapım Yılı: 1967
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca, İtalyanca, İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 14.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com