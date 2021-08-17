Koleksiyoncu Kadın Filmi

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Adrien, nişanlısı Londra'ya gittikten sonra tatilini St Tropez'deki büyük bir evde manastır hayatıyla deneyler yaparak geçirmeye karar verir. Ancak villada zaten iki kişi var: sanatçı arkadaşı Daniel ve aşıkları toplayan ve gecenin her saatinde eve gelen bir kadın olan Haydée...

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer, Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle

Oyuncular: Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle, Alain Jouffroy, Mijanou Bardot, Annik Morice, Dennis Berry, Seymour Hertzberg, Néstor Almendros, Patrice De Bailliencourt, László Benkö, Anne Dubot

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: La collectionneuse

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1967

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca, İtalyanca, İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com