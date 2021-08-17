Koleksiyoncu Kadın Filmi
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Koleksiyoncu Kadın Filmi

Koleksiyoncu Kadın Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Koleksiyoncu Kadın filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Koleksiyoncu Kadın filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Adrien, nişanlısı Londra'ya gittikten sonra tatilini St Tropez'deki büyük bir evde manastır hayatıyla deneyler yaparak geçirmeye karar verir. Ancak villada zaten iki kişi var: sanatçı arkadaşı Daniel ve aşıkları toplayan ve gecenin her saatinde eve gelen bir kadın olan Haydée...

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer, Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle

Oyuncular: Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel Pommereulle, Alain Jouffroy, Mijanou Bardot, Annik Morice, Dennis Berry, Seymour Hertzberg, Néstor Almendros, Patrice De Bailliencourt, László Benkö, Anne Dubot

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: La collectionneuse

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1967

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca, İtalyanca, İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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