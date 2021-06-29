Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı

Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı Kolej sahibi, ortağı olan avukatı, "Bizi iyi savunamadın" diyerek ayağından vurdu Yaralı avukat hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs polis merkezine teslim oldu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kolejde ortaklar arasında çıkan tartışma...

Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı

Kolej sahibi, ortağı olan avukatı, "Bizi iyi savunamadın" diyerek ayağından vurdu

Yaralı avukat hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs polis merkezine teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kolejde ortaklar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan olayda sahiplerinden birisi, diğer avukat ortağını, "Mahkemede bizi iyi savunamadın" diyerek ayağından vurdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde bulunan bir kolejde saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı Semih G. okul ile ilgili görülen bir davanın ardından görüşme kararı aldı. İkili okulda odalarında buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, burada Bilal K., Semih G.'ye yönelik olarak "Bizi iyi savunamadın. Bu yüzden davayı kaybettik" diyerek yanında bulunan tabanca ile ayağına ateş etti. Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede okulun girişinde bir adet boş kovan bulundu. Toplanan deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yerinden kaçan Bilal K.'nin bir süre sonra en yakın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün