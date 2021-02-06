Kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?
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Kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?

06.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 23:35
Kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?

Bugün gerçekleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0 - 1 Galatasaray'ın galibiyetiyle tamamlandı. Ozan Tufan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Peki, kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmaması nedeniyle taraftarlar kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi? merak ediyor.

KOL OFSAYT SAYILIR MI?ELLER OFSAYTTA GEÇERLİ Mİ?

6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ın golu ofsayt olarak sayıldı.

FIFA'nın ülke federasyonuna gönderdiği ofsayt kurallarını göndererek yeniden tanımladı. Buna göre ofsayt, rakibinin kale çizgisine yakın', kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve ikinci son rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Kollar ise bu tanıma katılmamıştır.

KOLLAR OFSAYTTA GEÇERLİ Mİ?

Futbol,baş, vücut ve ayaklarla oynana bir spor dalıdır.Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakın ise potansiyel bir avantaj bulunur. Yalnızca kollar rakibin ilerisinde ise bulunuyorsa, kazanılacak bir avantaj yoktur. Baş, vücut ve ayakların, rakip kaleye daha yakın olması avantaj olarak değerlendirilirken, kolların ileride olması ofsayt olarak tanımlanmaz.

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