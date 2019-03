Kokusuz Koyun Etine Yoğun İlgi

SİVAS (İHA) –Rusya'dan alınarak Sivas'ta yetiştirilen soğuğa dayanıklı Romanov cinsi koyunlar etinin kokmaması nedeniyle yoğun talep görüyor.

Taha Yasin Çitil isimli Sivaslı genç, yaklaşık 2.5 yıl önce üniversiteyi yarıda bırakarak Sivas'ta hayvancılık yapmaya karar verdi. Bilinçli ve bilime dayalı hayvan yetiştiriciliği yapmayı hedefleyen Çitil, internet üzerinden yoğun araştırmalar yaparak Sivas'ın soğuğuna karşı en dayanıklı koyun türünün Rusya'da yetiştirilen Romanov koyunları olduğuna karar verdi. İlk olarak bir ahır yeri kiraladı. Ardından Rusya'dan 50 adet Romanov koyunu getirdi. 2 yılda koyunların sayısı 200'e ulaştı. Çitil, bir süre sonra Romanov koyunlarının etinin bilindik koyun etleri gibi kokmadığını fark etti. Girişimci genç, daha lezzetli olan ve kokmayan Romanov koyunlarına talebin her geçen gün artığını söyledi.

Yüksek randıman veriyor

Romanov koyunları ürettiklerini ifade eden Çitil,"Bu ırk daha çok üretim amaçlı, damızlık üretilen bir ırk. Dişilerin kuzu verimliliği yüksek, erkeklerinde et verimliliği yüksek bir ırk. Genelde insanlar bunu merak ediyor. Biz bu hayvanları komple içeride, yem vererek komple gözetim altında tutarak, aşılarını, günlerini annesi hangisi, yavrusu hangisi, babası hangisi o şekilde secerelerini tutarak yapıyoruz ve yüksek bir verim alabiliyoruz. Bu konuda da biz Romanov koyununu deneyelim dedik. İlk başta 50 tane getirdik. Biz bunlara baktık ettik. Benim daha önce hayvancılık geçmişim yoktu. İlk başlarda baya zayiat verdik. Daha sonrasında şuanda ırkı toparladık. Artık tam anlamıyla biz bu ırkı yapabiliyoruz diyebiliyoruz. Genelde eksiklerimiz var. Romanov koyunları genelde ikiz, üçüz şeklinde doğum yapıyor. Yüksek randıman veriyor. Beşiz koyunda aldık ama beşizi çok istemiyoruz çünkü işletme açısından çok karlı olmuyor. İlgi istiyor" dedi.

Et verimi yüksek

Romanov cinsi koyunun ırk olarak et veriminin yüksek olduğunu belirten Çitil,"5-6 aylık erkek kuzularımız 50 kilo civarında geliyor canlı. Dişilerine baktığımız zaman bu sene doğmuş kuzu seneye bu zamanda anne oluyor. Şuanda anaç sayısı 150 normalde daha fazla olması lazım ilk senenin zayiatı var. Daha sonrasında erkeklerden sattıklarımız dişilerden sattıklarımız var. Elimizde arı ırkı tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kokusuz olduğu için tercih ediliyor

Rusya'nın iklimi ile Sivas'ın iklimi arasında çok bir fark olduğunu düşünmediğini ifade eden Çitil,"Hayvanların yünlerini iyi kırktığınız zaman bakımlarını iyi yaptığınız zaman Sivas değil başka illerde de çok rahat yaşayabilecek hayvanlar. Kar oranı bunda daha yüksek ama gerçekten bakım istiyor. Sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman ciddi bir randıman alabileceğiniz bir ırk. Bizim koyunlarımızın et oranı şuanda yüzde 50 randımanında yani karkasa düştüğü zaman yarı yarıya et verimi alıyoruz. Bu et, genelde Sivas'ın insanı koyunun kokusundan kaynaklı etini yemez. Romanov hayvanının etinde kokusu yok. Etinden herhangi bir koku almıyorsunuz. Et lezzeti de gayet yüksek" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA