Köksal Baba'nın Başrol Oynadığı Filmi Sadece Bir Kişi İzledi
Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği sosyal medyada fenomeni Köksal Baba'nın rol aldığı '3 Vakte Kadar' komedi filmi, gösterime girdiği günden bu yana sadece bir kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.
Başrollerinde Meryem İrem Şahin, Doğa Konakoğlu, Hasan Gümet ve Köksal Baba'nı rol aldığı '3 Vakte Kadar' komedi filmi, gösterime girdiği ilk üç günde trajikomik bir rekora imza atıp sadece 1 kişi tarafından izlendi.
KIRILMASI GÜÇ REKORA İMZA ATTILAR
Bu filmle oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu'nun da oynadığı '3 Vakte Kadar, bu gişe rakamıyla kırılması güç bir rekora imza attı.
FİLMDEN 15 LİRA KAZANDILAR
Hasan Gümet ve Ayberk Yeşilbursa'nın yer aldığı, Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmden 1 kişiye kesilen bilet sayesinde elde edilen hasılat da 15 lira.
"HİÇ Mİ SEVENİNİZ YOK?"
Box Office verilerine göre; 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde 1 kişinin izlemesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi, filmin 1 kişilik gişesi için "Biz film çeksek daha çok izlenirdi" , "Filme oyuncuların eşi dostu bile gitse olurdu. Hiç mi seveniniz yok?" diye esprili yorumlar yaptı. '3 Vakte Kadar', 1 kişilik gişesiyle de Türk Sinema tarihinde yeni bir rekor kırmış oldu..
ZARAR DİZ BOYU
Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 kişinin izlediği ve 15 lira hasılat elde edilen film, ne yapımcısına ne oyunculara ne de gösterime girdiği sinema salonlarına kazandırdı.
-
aptal aptal filmler tabiki izlenmezCevap Yaz Yayından Kaldır
-
oha ya kendileri bile gitmemis filme :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
reklam haberi! araştırılsın, o filmin saatleri kimsenin gitmeyeceği saatlerdir. reklam amaçlı yapılmışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
seni yücelten ler köksal baba diye anıranlar sinema yolu mu bilir bilse de bi filme 20 tl verir mi. internete düşmesini bekliyorlardır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bu durumdan recep ivedik korksun. . . demekki film izleyicisi kalitesi artmış. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır