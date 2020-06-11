Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir? Kod Adı: Olympus oyuncuları ve fragmanı Kod Adı: Olympus filmi; ABD Başkanı'nın yakın koruması olan Banning, bir anda kendini Beyaz Saray içinde, Başkan'a karşı düzenlenen saldırı ortasında bulduğunu ve sonrasında gelişenleri anlatıyor. Kod Adı: Olympus filmi fragmanı izle...

Gerard Butler, Aaron Eckhart ve Morgan Freeman'ın başrolde bulunduğu Kod Adı: Olympus filminin yönetmenliğini Antoine Fuqua, senaristliğini ise Katrin Benedikt ile Creighton Rothenberger yürütüyor. Proje 2013 yılında vizyona girdi.

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

KOD ADI OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI

ABD gizli güvenlik ajanı olan Mike Banning'in, işini her ne kadar ciddiyetle yapsa da görevden alınmasını ve sonrasında terörist eylemeler nedeniyle yeniden iş başına getirilmesiyle gelişen olay örgüsünü konu edinen filmin kadrosunda:

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Forster, Cole Hauser, Finley Jacobsen, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune yer alıyor.

KOD ADI OLYMPUS KONUSU

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.