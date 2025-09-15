Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon Kod Adı Kırlangıç dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kod Adı Kırlangıç, ikinci sezonunu geride bıraktı. Dizinin yeni bölümleri için hazırlıklar sürerken, izleyiciler 3. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kod Adı Kırlangıç'ın üçüncü sezonu için TRT 1'den resmi bir yayın tarihi açıklaması yapılmadı. Ancak dizinin geçmiş sezon takvimleri incelendiğinde, yeni bölümlerin ekim ayının ilk haftalarında ekrana gelmesi bekleniyor. 12 Kasım 2023'te başlayan ilk sezonun ardından, 20 Ekim 2024'te ikinci sezon yayınlanmıştı. Bu nedenle üçüncü sezonun da aynı dönemde izleyiciyle buluşacağı öngörülüyor.

Dizinin set çalışmalarının başladığı ve kamera arkası görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. TRT 1'in tanıtım fragmanını yayınlamasıyla birlikte kesin tarih belli olacak. İzleyiciler ise resmi duyuruyu beklemeyi sürdürüyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ OYUNCULARI GERÇEK İSİMLERİ

Kod Adı Kırlangıç dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Selim karakterine Serkan Şenalp, Sevgi karakterine Gizem Arıkan, Aspar karakterine ise Korhan Herduran hayat veriyor. Yiğit Efe rolünde Ali Kayra Gürel, Zeynep rolünde Elif Kurtaran ve Tonguç karakterinde Göktuğ Yıldırım yer alıyor.

Bunun yanı sıra Bilge karakterini Ayşegül Kopartan, Bilgin karakterini Ömer Erkan Özhan, Müge karakterini Damla Nida Kurtaran ve Şahin karakterini Musa Özgeç canlandırıyor. Kadro, genç oyuncularla birlikte deneyimli isimleri bir araya getirerek dizinin hikayesini ekrana taşıyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 3. SEZON, HANGİ GÜN?

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni sezon bölümlerinin hangi gün yayınlanacağı da merak ediliyor. Dizinin önceki sezonlarda her pazar günü 17.30'da TRT 1 ekranında yer aldığı biliniyor. Bu nedenle üçüncü sezonun da aynı gün ve saatte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Resmi yayın günü açıklaması yapılmadığı için net bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin pazar günleri yayın akışındaki yerini koruması öngörülüyor. TRT 1'in yayın takvimiyle birlikte yeni sezonun gün ve saat bilgisi netleşecek.