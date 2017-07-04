Kod Adı 2023" Projesi'nin İlk Eğitimleri Verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Kod Adı 2013" Projesi, kod eğitiminin ilk bölümü tamamlandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk bölümünü başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları gençlik merkezinde İl Müdürü Serhat Ocak tarafından verildi.





Yenilikçi ve üretkenliği hedefleyen bir müfredatla ilk eğitimin tamamlandığını aktaran Ocak, şunları kaydetti:





"Proje kapsamında algoritma, programlama, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği, sayısal zeka ve ürün geliştirme deneyimi kazandırılması hedeflenerek dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde erken yaşta kodlama eğitimlerinde kullanılan materyaller ve yerli kodlama eğitimi platformunun da içinde yer alacağı genişletilmiş bir müfredat ile genç simalara yenilikçi ve üretkenliklerini artıracak bir eğitim programı sunuldu."



Eğitimleri tamamlayanlar arasından en başarılı kursiyerler seçilecek. Seçilen kursiyerler ileri düzey yazılım geliştirme ve siber güvenlik eğitimine alınacak.





Bu eğitimde de başarılı olanlar için TÜBİTAK ve BİLSEM kurumlarına referans mektubu yazılacak.





Her eğitim döneminde yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenen projede, yılda ortalama 20 bin kişinin eğitim alması öngörülüyor.