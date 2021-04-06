Kod-29 nedir, ne demek? Kod 29 işte çıkarma ne demek? Kod 29 maddeleri
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Kod-29 nedir, ne demek? Kod 29 işte çıkarma ne demek? Kod 29 maddeleri

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Kod-29 nedir, ne demek? Kod 29 işte çıkarma ne demek? Kod 29 maddeleri

Türkiye'de pandemi sürecinde işten çıkarmalar yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde bu yasak, 17 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. İşverenler açısından bu yasağın tek istisnası ise Kod 29. Peki kod-29 nedir, ne demek? Kod 29 işte çıkarma ne demek? Kod 29 maddeleri nedir?

Türkiye'de iş yasasına göre işveren, işten çıkardığı işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunuyor. İşten çıkarma formunda yer alan işten çıkarma gerekçesini de kodluyor. 29 nolu kod da, işten çıkarma gerekçeleri arasında yer alıyor.

KOD 29 NEDİR?

Türk iş yasalarına işveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan biri.

29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor.

Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

Kod 29'la işten çıkarılmanın sonuçları neler?

Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar; kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklardan faydalanamıyor.

Ayrıca işçi, işsizlik ödeneği de alamıyor.

Zira, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ödenek için başvuru yapan işssiz kişinin işten ayrılış bildirgesindeki kod numarasına bakıyor ve burada Kod 29 varsa işsizlik maaşı ödemiyor.

İçeriği nedeniyle kod ile işten çıkarılan bir kişi, yeni bir iş ararken de fazladan sorun yaşayabiliyor.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:48:05. #1.16#
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