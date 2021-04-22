Koçtaş, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı
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Koçtaş, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı

Koçtaş, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Koçtaş, bir ilki daha hayata geçirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası almaya hak kazandı.

Koçtaş, bir ilki daha hayata geçirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası almaya hak kazandı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin başında hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak için mağazalarında "sıfır tolerans" ilkelerini uygulamaya alan Koçtaş, bu önlemlerle sektöründe öncü oldu ve bir ilki daha gerçekleştirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı. 40 mağazada yapılan ve yaklaşık 2 hafta süren denetimler sonucu Koçtaş'ın tüm gereklilikleri yerine getirdiği tespit edildi.

Koçtaş, çalışan sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hijyen ve sanitasyon uygulamalarını bir sistem dahilinde yönetmek üzere Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Güvenli Hizmet Belgesi'ni yapı market sektöründe alan ilk şirket olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, pandeminin başlangıcında mağazalarını 1,5 ay boyunca tamamen kapattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemi ciddi bir hazırlık süreci olarak değerlendirdik ve mağazalarımızı tekrar hizmete açtığımız ilk günden itibaren müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliğimizi sağlamak adına Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda 'Sıfır Tolerans Manifestosu'muzu uygulamaya aldık. TSE tarafından hazırlanan Güvenli Hizmet Sertifikası'nı almaya hak kazanmamız da pandeminin başından bu yana mağazalarımızda çok hızlı şekilde ve büyük bir titizlikle devreye aldığımız uluslararası standartlardaki bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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