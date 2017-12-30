Koçer'den Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yeni yıl mesajı yayımladı.



Milletvekili Koçer, Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan acı hadiseleri, dramları geride bırakıyor, yeni umutlarla hep birlikte yepyeni bir yıla gireceklerini söyledi.



Milletvekili Koçer mesajında, "Öncelikle 2018 yılının, Gaziantep için, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, barışa, kardeşliğe, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Terör eylemleri, darbe teşebbüsü, ekonomik müdahaleler gibi pek çok badireye rağmen Türkiye; demokratik, siyasal ve ekonomik istikrarını 2017'de de sürdürdü. Uluslararası siyasi krizler ve yaşanan insanlık dramları karşısındaki tavrıyla, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve daralmaya rağmen sergilediği büyüme performansıyla dünyanın parlayan yıldızı oldu. Türkiye kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer aldı. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzur ve refahına kasteden odaklarla mücadele ederek, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünya için dik durmasını bildi. Türkiye'nin, sahip olduğu gücü, enerjiyi ve gösterdiği performansı ileri ki yıllarda arttırarak sürdüreceğine ve yalnızca bölgesi için değil pek çok ülke için model olacağına inanıyorum. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gözyaşının, acıların son bulmasını umut ediyor, 2018 yılının savaşların, yoksulluğun, gözyaşının yeryüzünden silindiği barışın kardeşliğin ve refahın egemen olduğu güzel günleri beraberinde getirmesi diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP