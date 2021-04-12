Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti
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Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pandemi ve bazı nedenlerden dolayı bugün gerçekleştirilebilen hayırlı olsun ziyaretinde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

" Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum"

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına ve yönetime başarılar dileyen Gaziantep AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Bugün il yönetimimize hayırlı olsun ziyaretine geldim. Aslında ben daha önceden Mehmet Eyup Özkeçeci başkanımı yeni yönetimin açıklandığı ilk gün gelerek tebrik etmiştim. Sonra da 2-3 defa hayırlı olsun programını kendisiyle konuştum ama bir türlü denk getiremedik. Geçen hafta Tarım Bakanımız geldi o yüzden ertelendi. Biran önce sizinle görüşmek istedim. Hem hayırlı olsun diyerek duygularımızı paylaşalım hem de il yönetimiyle bir araya gelelim istedim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Birlikte beraber çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Çok değerli bir yönetim oluştu. Hepsi birbirinden değerli isimler var. Çeşitli kesimlerden şehrin birçok yerinden esnaf grubundan, farklı sektörlerden insanlar var. Herkesi kucaklayacak Gaziantep'i bir baştan bir başa kucaklayacak bir yönetim oluştu. Başkanımıza ve sizlere başarı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti
Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti
Koçer'den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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