Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı

28.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:10
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı

DİYARBAKIR'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi.

DİYARBAKIR'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi. Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum kat mühürlenirken, çıkan kadınlardan biri, bina dışında bir süre oturduktan sonra kucağına aldığı, boyuna yakın oyuncak ayı ile yürüyerek uzaklaştı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı. Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı. 

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Mehmet Muş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Engin Akyürek Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:13:25. #1.15#
title