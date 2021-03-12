Kocasıyla tartıştığı için 5. kattan atlayan kadını, balkonda bulunan 4. kattaki komşuları tuttu
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Kocasıyla tartıştığı için 5. kattan atlayan kadını, balkonda bulunan 4. kattaki komşuları tuttu

12.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:15

İzmir'de kocasıyla tartıştıktan sonra kendini 5. kattan aşağıya bırakan kadını, 4. katta oturan komşuları kurtardı. Son anda yakalanan kadın yavaşça içeri çekilirken, olay yerine ekipler çağrıldı.

Dün akşam saat 22.15 sıralarında Konak ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali U. (38) ve Özgül U. (30) çifti evde alkol içti. Bir süre sonra çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan kocası ve seslerden dolayı balkonda olan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken, sağlık ekipleri de içeri girerek Özgül U'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra Ali U., ekipler tarafından binadan çıkarılarak polis aracına götürülürken, mahalleli Ali U'ya sert tepki gösterdi. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri daire içerisinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra genç kadını sedye ile bina içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan Özgül U., tedaviye alındı.

"ALLAH'TAN TUTTULAR"

Yaşanan dehşet olayına şahit olan mahalle sakinlerinden Volkan Özalkan (56), "Kızı elinden tutuyordu. Kız da o esnada bağırıyordu. 4. kattakiler Allah'tan onu aşağıya çekebildiler. Daha sonra bende 112'yi aradım. Ali U., beni de ölümle tehdit etti. Sonra polisler adlı götürdü, kadının da akıbetini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının ilk ifadesinde, kendisinin balkondan atladığını söylediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocasıyla tartıştığı için 5. kattan atlayan kadını, balkonda bulunan 4. kattaki komşuları tuttu
Kocasıyla tartıştığı için 5. kattan atlayan kadını, balkonda bulunan 4. kattaki komşuları tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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