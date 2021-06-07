Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı
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Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da maddi sıkıntılar nedeniyle kocasıyla tartışan kadın, kavgadan bunalınca 1. kattan atladı. Hastanelik olan kadın kocasından şikayetçi olmadı ve kendisinin atladığını söyledi.

Olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana'daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı.

Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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