Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı

Adana'da maddi sıkıntılar nedeniyle kocasıyla tartışan kadın, kavgadan bunalınca 1. kattan atladı. Hastanelik olan kadın kocasından şikayetçi olmadı ve kendisinin atladığını söyledi.