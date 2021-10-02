Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtı

Esra Erol'un programına katılan Ersin Kurucu, eşi Sonay Kurucu'nun TikTok'tan tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adama kaçtığını söyledi. Hakkındaki iddiaları doğrulayan Abdülhakim A. ise yayına bağlanarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

9 yıllık evli çiftin hikayesi Esra Erol'un programında tüm Türkiye'yi şaşırtan bir olay örgüsüne döndü. Erol'un programına çıkan Ersin Kurucu, yayın sırasında "Eşim Sonay Kurucu, TikTok'tan tanıştığımız ve dolandırmak istediğimiz adama kaçtı" diyerek herkesi şoke etti.

DOLANDIRMAK İSTERKEN KARISI VE ÇOCUKLARINDAN OLDU

Duyduklarına inanamayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Bu duyduklarım doğru mu?" diye sordu. Ersin Kurucu, eşinin TikTok'tan tanıştıkları Abdülhakim A. ile yemeğe çıktığını ve kendisinin de karısını bir arka masadan takip ettiğini, amaçlarının ise şahsa 36 Bin değerindeki bilezik aldırmak olduğunu söyledi. Ancak işleri umduğu gibi gitmeyen Ersin Kurucu'nun karısı, iki çocuğunu da alarak Abdülhakim A.'ya kaçtı.

Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtıAbdülhakim A.

"EŞİM KABUL ETMEDİ AMA SONAY'I BIRAKAMAM"

Canlı yayında yüzleşen çiftin söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Programa katılan Abdülhakim A. hakkındaki iddiaları doğrulayarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Balotelli Serdar Aziz Hikmet Karaman Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 10:23:59. #1.17#