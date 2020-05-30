Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı
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Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında vefat eden yaşlı adamın eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen iki kişi emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının...

30.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:05

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında vefat eden yaşlı adamın eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen iki kişi emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında vefat eden 64 yaşındaki Sezai Harman'ın eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen iki kişi olmak üzere 3 kişi 'Zehirleyerek adam öldürme' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 zanlı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında vefat eden 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ailesi tarafından Sezai Harman'ın eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ayşe Harman'ın eşi Sezai Harman'ı zehirlediği iddia edilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Sezai Harman'ın eşi Ayşe Harman ve Ayşe Harman'ın sevgilileri oldukları iddia edilen A.K. ve H.S.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi.

Ayşe Harman, emniyetteki ifadesinde kocasının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını, kocasıyla arasında karı koca ilişkisinin bulunmadığını ve tüm suçlamalarını reddettiği öğrenildi. Ayrıca Ayşe Harman'ın ifadesinde, A.K. isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, H.S. ile ilgili olarak da bir ilişki yaşamadığını ve H.S.'nin yanında bir kaç gün çalıştığını söylediği öğrenildi.

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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