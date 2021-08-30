Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

UŞAK - Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ve karısı S.A. henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Şener Hande Erçel Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Balotelli Arda Turan Samet Aybaba Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:55:39. #1.16#

title