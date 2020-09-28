Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok
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Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok

28.09.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:23

Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz K., canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı. Cengiz K., "Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum" ifadelerini kullanırken, genç kadının söylediklerini anlamaması dikkat çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak aşk yaşamış ve birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmişti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayın yankıları sürerken, Cengiz K., konuk olduğu Esra Erol'da programında Esra Karakuş için tepki çeken ifadeler kullandı.

"GÜZELLİK DESEN YOK, PARA DESEN YOK"

Cengiz K. konuk olduğu canlı yayında Esra Karakuş için, "Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum" ifadelerini kullandı. Cengiz K.'nın sözleri büyük tepki çekerken Esra Erol, "Çok güzel, hakaret de ettik" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Esra Erol'un "Ne hissettin?" diye sorduğu Esra Karakuş'un ise "Beni çok sevdiğini hissettim" demesi ise dikkat çekti.

Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok
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Haber Yorumları (6)
DUYARLI: RTÜK böyle aşağılık kurgulanmış programlara el atması lazım
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DUYARLI: Böyle aşağılık kurgulanmış programlara hükümet el atması lazım
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VATANDAŞ: Beğenmediği kocasını mumla arar inşallah. Hem yüzsüz hem arsız bide zina etmiş çocuk kocasından çıkmayınca Elhamdülillah diyor. Allah Tealanın mübarek hamdını yaptığı terbiyesizlik için ağzına alıyor. Bu rezilleri ekrana çıkarıpta topluma kötü örnek olan programlarında kökü kurusun inşallah
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