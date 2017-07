Kocasinan'dan 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Minnet ve Saygıyla

Kocasinan Belediyesi ve Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri iş birliğiyle 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir klip hazırlandı. 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı amaçlayan klip, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından gerçekleştirilen bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığından gereken onayların alınmasıyla,15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan kurumların önünde çekilen klip, büyük beğeni topladı.



Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Abdullah Köse, Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleriile basın mensupları katıldı.



Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin böyle anlamlı bir klip hazırlamalarından dolayı gurur duyduklarını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her bir köşesinde vatanına, bayrağına, mukaddesatına ve iradesine sahip çıkanlar için,özellikle tarihe altın harfler ile yazılan şehit ve gazilerimiz için minnet ve şükran duyguları ile hazırlamış oldukları bu eserden dolayı gençlerimizi kutluyorum. 'Bu vatan bizim, bu bayrak bizim' diyen gençlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



15 Temmuz gecesinde neler yaşandığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları aktardı: "Milletin temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Yani milletin ta kendisine saldırdılar. Milleti hedef aldılar. Devletin temsil yeri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırdılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef aldılar ve saldırdılar. Polisimize ve askerimize saldırdılar. Hedeflerinde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında huzurlu bir şekilde yaşayan aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak vardı. Millet tek vücut olarak canı pahasına Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve minarelerden okunan sela sesleri ile sokaklara çıkarak, hep bir ağızdan tek ses olarak; 'Bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim, bu ezan bizim' diyerek haykırdı. Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demişse o gecede aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız bir daha böyle kara bir günün, gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımız ne demiş 'Su uyur düşman uyumaz'. Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde her daim devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz ve hiçbir zaman hainleri unutmayacağız".



15 Temmuz'da 7'den 70'e herkesin meydanlarda ortaya koyduğu birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun bu vatanda ilelebet var olmaya devam edeceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Sevgili gençler; sizler büyük güçlü Türkiye'nin yarınlarısınız. Bizler sizlere daha modern, daha gelişmiş, daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. İnşallah sizler daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye'de huzur içerisinde yaşayacaksınız. 'Vatanına, bayrağına, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil olarak biz buradayız' diyen siz gençlerimizi görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, her birinizin ak alınlarından öpüyorum" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, "Vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmek ve gelecek nesillere bu duyguları taşıyabilmek amacıyla hazırlanan projeye destek olan öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere özellikle bu yolda yürümelerine katkı sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran da kısa bir konuşma yaparak "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini minnet ve şükranlarımızı sunmak amacı ile hazırladığımız 'Bizim Türkümüz' adlı video klip projesine katkı sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. 9 ay süren projemiz için 22 resmi kurumdan izin alındı ve 12 kurumun önünde öğrencilerimiz 'BizimTürkümüz'ü seslendirdi. Bu türkümüz,milletimize adanmıştır"dedi.



Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Abdullah Köse de, projedeki temel amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasını sağlamak ve öğrencilere tarih bilincini aşılamak olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, projeye desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Cumhuriyet Meydanı'nı simgeleyen bir tablo hediye etti.



Program, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın klibi hazırlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vermesi ve ardından öğrencilerin kendilerini tanıtmasıyla sona erdi. - KAYSERİ