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Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) ile birlikte ağaçları toprakla buluşturdu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) ile birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. Bu sezonun ilk ağaç dikme etkinliğini KAYEMA ile birlikte yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi'nin (MOBİTEK) çevresinde ağaçları toprakla buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için her yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin 100 bin ağaç olduğunu vurgulayarak, "Hava koşulları nedeniyle yazın ağaç dikilmediği için bahar mevsiminde başlattığımız ağaç dikimini, sezonun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. İnşallah KAYEMA ile beraber şehrimizin her bir köşesini yeşillendireceğiz. Belediye olarak en önemli hizmetlerin başında gelen ve olmazsa olmazımızım olan ağaçlandırma çalışmalarıdır. Özellikle parklar yapıyoruz ve çocuklarımız, gençlerimiz ile yetişkinlerimiz buralarda keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca ilçemize her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar, bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Herkesin emeğine sağlık. Yemyeşil bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha yeşil Kocasinan için katkı sağlayan Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan ve beraberindekiler, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

Kocasinan, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

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