Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı

Eşi Gökhan Çıra'ya sosyal medyadan mesaj gönderen kadının üzerine yürüyen fenomen Selin Ciğerci'ye hakaret ve tehdit gerekçesiyle 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, müşteki Özlem Parlu'nun sosyal medyadan tanıdığı Selin Ciğerci'nin erkek arkadaşı Gökhan Çıra'ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci'nin sosyal medyadan Parlu'yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019 tarihinde bir mekanda Parlu'ya, "Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın" şeklinde sözler söylediği anlatıldı.

"ELE GEÇİRDİĞİ AKSESUARLARI ÖZLEM'E ATTI"

Milliyet'te yer alan habere göre, İddianamede, Ciğerci'nin bu sözlerinin ardından Parlu'nun üzerine mekandan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı ve mekan sahibinin araya girdiği söylendi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Parlu'nun avukatı Levent Karakoç aracılığıyla şikayetçi olması üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık Ciğerci hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dava haberlerinin basında yer almasının ardından Selin Ciğerci sessizliğini korurken Özlem Parlu, "Adalet er ya da geç yerini bulur" diye paylaşım yaptı.