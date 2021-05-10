Kocası tarafından vahşice katledilen kadın bu evde öldürüldü

Kocası tarafından vahşice katledilen kadın bu evde öldürüldü Ankara'nın Çankaya ilçesinde jinekolog doktor, kocası tarafından önce işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Kocası tarafından vahşice katledilen kadın bu evde öldürüldü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde jinekolog doktor, kocası tarafından önce işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay; Cumartesi sabahı saat 06.30'da Ankara'nın Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi 2017'inci sokaktaki 52 numaralı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdoğanile eşi Zeynep Erdoğanarasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen cani koca, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Erdoğan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı günün ertesinde civardaki komşular A.A.' nın elleri bağlı şekilde kendi imkanlarıyla evden çıktığını gördü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan'ın 5 bıçak darbesiyle hayatını yaşamını yitirdiği belirledi. Talihsiz kadının Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

Zanlı koca kısa sürede yakalandı

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy'de olduğunu belirledi. Polis ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü. Zanlı Mehmet Erdoğan'ı alınan ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ile olay hakkında incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER