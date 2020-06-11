Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı Elazığ'da kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan A. bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan A. bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti. Ali A. (40), boşanma aşamasında olup, ayrı yaşadığı 34 yaşındaki eşi Aslıhan A'yı boğazından bıçaklayarak ölümüne, kayın validesi Ş.B.'yi ise bacağının üst tarafından bıçaklayarak yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli koca ise kayın validesi tarafından bıçakla yaralanarak kaçtığı arka sokakta yere yığılmasıyla yakalanmıştı.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Aslıhan A.'nın cansız bedeni bugün otopsi yapılan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan olayda yaralanan kayın valide Ş.B. ve şüpheli koca Ali A.'nın hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA